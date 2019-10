Primo assalto alla Vespucci In 3.500 a bordo del veliero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EVENTO ANCONA Fans di ogni età accorsi anche quattro ore prima, frati francescani che nel giorno del Patrono strusciano i sandali sull'asfalto della banchina dedicata al Santo d'Assisi, mamme che spingono passeggini e bambini con il cappello da marinaretto saliti sulle spalle dei papà per vedere meglio. Il fascino senza tempo della nave scuola Amerigo Vespucci gonfia di folla e di entusiasmo il porto antico. L'approdo del veliero osannato come il più bello al mondo ( ad Ancona da ieri a domenica per gli 800 anni della partenza di San...