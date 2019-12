Prezzo dimezzato Ma per l'ex Stracca altra asta deserta

IL CASO

ANCONA Quattro ste non sono bastate per trovare un nuovo proprietario. Non è stato sufficiente neanche più che dimezzare la base d'asta per individuare un investitore. L'ex Stracca può continuare ad essere un fantasma a pochi passi dal centro. Le residenze di lusso o l'hotel ipotizzati anni fa sono solo un sogno sbiadito. Ora restano cumuli di macerie e vecchie aule vandalizzate coperte in parte da un telo verde su via Montebello. Un anno fa la prima asta con il prezzo fissato a 3 milioni 177mial euro, poi sceso a 2,3 milioni ad aprile, ulteriormente ribassato a 1,7 milioni a settembre. Neanche la base di un milione e 340mila euro ha fatto arrivare questa settimana un solo rilancio rispetto all'offerta minima fissata a un milione e 5mila euro. Tra un'asta e l'altra il giudice aveva disposto la messa in sicurezza dell'ex istituto Stracca. Il provvedimento è stato formulato dopo l'istanza presentata il 16 novembre all'ufficio Esecuzioni immobiliari dai consiglieri territoriali di Altra Idea di Quartiere del Ctp 1 (Patrizia Santoncini, Valeria Campanella, Lidia Mangani, Daniele Donati e Gabriele Matarazzo) «in cui si chiedeva la messa in sicurezza urgente dell'edificio». Anche perché come si legge nella scheda allegata al lotto l'ex Stracca viene descritto come «Edificio multipiano occupante un intero isolato urbano, inagibile ed in completo stato di abbandono, costituito da due corpi di fabbrica, rispettivamente di cinque e tre piani fuori terra, privo di qualsiasi conformità urbanistica e strutturale. Esso dovrà pertanto essere preventivamente demolito per poter effettuare qualsiasi operazione di recupero dell'area». «Il giudice competente si è espresso - sottolineavano i consiglieri del Ctp1 - e ha disposto che il Custode sia autorizzato alla messa in sicurezza dell'immobile e ha richiesto una relazione all'esito dell'esecuzione delle opere elencate nell'istanza stessa».

