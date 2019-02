«Presto all'ex Lazzaretto diamo lavoro ai giovani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA ANCONA Paolo Marasca s'impegna: «Vedrete, la Mole Vanvitelliana sarà la nuova piazza per lo sviluppo dei talenti». Da assessore alla Cultura di Ancona, da molti considerata città troppo ferma e isolata, è un bell'azzardo. Non trova? «Tutt'altro. Ne sono certo: l'ex Lazzaretto si convertirà da contenitore in soggetto culturale e, nel compiere questa trasformazione, diverrà la nuova piazza del centro di Ancona». Ha detto centro? «Sì, perché non dimentichiamoci che il pentagono del Vanvitelli è ad appena 700 metri dal...