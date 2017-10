Preso a pugni in faccia sul bus tredicenne finisce all'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BABY VIOLENTIANCONA Il bulletto, stavolta, ha colpito sull'autobus. Non si è preoccupato più di tanto della gente intorno, che l'ha visto avvicinarsi al rivale con fare minaccioso. Un ghigno da sbruffone dipinto sulla faccia, grida accompagnate da insulti. Poi ha caricato un destro indirizzato in pieno volto. Potente quanto basta per spaccargli un labbro e farlo scoppiare in lacrime. Il ragazzino è tornato a casa sanguinante. Invece l'aggressore, poco più grande di lui, è scappato alla prima fermata utile senza che nessuno riuscisse a...