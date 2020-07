Presidente Sabatini, il sindaco di Jesi Bacci attacca il silenzio della politica, la camera di commercio delle Marche cosa dice?

«Vorrei che la politica restasse fuori dalle banche. Non vorrei tornare a vedere quegli intrecci che, negli ultimi anni, sono stati quanto meno imbarazzanti ».

Mette la testa dentro la sabbia?

«No. Sono convinto, però, che debbano essere le rappresentanze delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori e dei consumatori a far sentire la propria voce. Da cittadino e imprenditore, vorrei un sistema bancario solido che abbia in testa le Marche. Abbiamo bisogno sentire le banche vicine».

Su questi temi cosa ha fatto UBI?

«Ha dimostrato attenzione e vicinanza al sistema imprenditoriale marchigiano in un tempo in cui sono diventati molto più severi i parametri europei e i controlli delle autorità. Poi va detto pure che il sistema Bcc si è riorganizzato».

Intesa non lascerebbe una direzione nelle Marche

«La questione non sono i centri direzionali ma i contenuti, le strategie, e l'operatività del progetto Intesa Sanpaolo: ci interessano minori costi per i clienti, maggiore qualità dei servizi bancari e più credito al sistema imprenditoriale».

