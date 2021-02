PRENOTAZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA ATTIVATA DALLE POSTE

L'EMERGENZA

ANCONA Un'altra settimana in zona gialla. La situazione epidemiologica sostanzialmente stabile ha garantito alle Marche un posto nella fascia di rischio con meno restrizioni. L'annuncio arriva dalla pagina Facebook del governatore Francesco Acquaroli, ma è il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità a declinare le ragioni della conferma. Nella settimana che va dal 25 al 31 dicembre - ovvero quella esaminata per stabilire la sfumatura di colore - i nuovi casi Covid positivi registrati sono stati 2.346, con un'incidenza nei sette giorni di 155,09 ogni 100mila abitanti e una diminuzione del 6,7% rispetto alla settimana precedente.

La forchetta

Numeri che hanno assestato l'Rt su 0,95 (con una forchetta di oscillazione che va da 0,86 a 1,05). Considerando anche la capacità di tracciamento costantemente sopra soglia, il report di ieri della Cabina di regia ha valutato come bassa la probabilità di una diffusione del virus fuori controllo. Pesano ancora, però, i focolai in ospedali e Rsa e i ricoveri in area medica sforano la soglia del 40%, arrivando al 46% (29%, invece, il tasso di riempimento delle terapie intensive, ancora entro il limite massimo del 30%). La valutazione d'impatto dell'epidemia sul sistema sanitario è così classificata come alta. Incrociando le due valutazioni di rischio, esce la classificazione moderata che permette alle Marche di restare in zona gialla. Una pagella che strappa la sufficienza ma che non deve far abbassare la guardia. Monito lanciato, in generale, dal Comitato tecnico scientifico, che ha risposto picche alla richiesta arrivata dal ministero dello Sviluppo economico sulla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura.

L'attesa

Nel verbale della riunione del Cts del 26 gennaio 2021 vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive, adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso. L'ultima parola spetta, tuttavia, al governo. E nell'attesa il nuovo esecutivo targato Draghi si metta all'opera, le Marche tirano un sospiro di sollievo per il giallo e lavorano sul lungo periodo, pianificando la campagna vaccinale che, a stretto giro di posta, coinvolgerà gli over 80. «Ci stiamo organizzando per completare la vaccinazione del personale della sanità entro la settimana (siamo al 90%) e delle Rsa (al 40%), per poi iniziare con la struttura organizzativa per somministrare la profilassi agli over 80 - spiega l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. - Partiremo appena avremo i vaccini».

Il perimetro

Per illustrare come sarà strutturata la campagna vaccinale degli ultra ottantenni, la giunta ha in programma una conferenza stampa - probabilmente già la prossima settimana - ma intanto qualche particolare sta già emergendo. «Nella nostra regione, gli over 80 sono oltre 133mila - traccia il perimetro Saltamartini - di cui 9mila circa nelle Rsa. Quindi ne avremo intorno ai 123mila da vaccinare. Se deambulano, potranno recarsi nei centri di vaccinazione; se invece non sono in grado di muoversi, saranno i medici di famiglia a somministrare a domicilio la profilassi. Ma, su quest'ultimo punto, non è ancora stato stipulato l'accordo a livello nazionale». Per prenotarsi, è stata attivata la piattaforma informatica messa a disposizione da Poste italiane, che offrirà prenotazioni online, dal Postamat, tramite i portalettere o dal call center. Considerando l'età del target, queste ultime due modalità saranno probabilmente le più gettonate. Nel prenotarsi, potranno anche far sapere se sono in grado o meno di spostarsi: in questo secondo caso, la profilassi verrà somministrata nel loro domicilio. Per gli altri, invece, dove avverrà la somministrazione? «Il modello sarà lo stesso dello screening di massa - precisa l'assessore - e verranno realizzati diversi centri di vaccinazione: il numero preciso dipenderà dal totale di over 80 da vaccinare e dalle risorse che abbiamo a disposizione».

Martina Marinangeli

