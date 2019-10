Povero Albertini Il busto coperto da muffe e fronde

IL DEGRADO

ANCONA La città sarà anche «memore dei suoi figli migliori», come recita la targa con dedica all'illustre giornalista, ma non sempre l'amministrazione comunale si ricorda di tagliare fronde degli alberi, siepi ed erbacce o di lavar via le muffe. Così il busto che ricorda l'anconetano Luigi Albertini, per 21 anni direttore del Corriere della Sera, se ne sta seminascosto in un angolo di piazza Cavour, mezzo annerito dalle muffe e oscurato dalla vegetazione. Ogni tanto qualcuno se ne accorge e chiede se davvero sia un «segno d'onore», per tornare alla targa, ricordare in questo modo - con una statua tenuta male e quasi invisibile, il direttore Albertini, «giornalista, uomo politico, alto ingegno e rara imperterrita fede». L'anno scorso, passando in piazza Cavour forse in attesa di un traghetto, due turisti olandesi osservavano allibiti il busto del grande giornalista, chiedendosi chi fosse ma anche perché la città gli dedicasse una statua, se poi la lasciava in quello stato, coperta di muffe verdastre, da rami d'alloro spioventi e da siepi di pitosforo non potate. Se lo domanda oggi un professionista anconetano, l'ingegner Mauro Federici, che passando davanti alla statua si rammarica di vederla «in uno stato di abbandono totale, certo non meritato da una figura come Albertini, grande giornalista ma anche benefattore». Anche l'eredità di Albertini, a sentire l'ingegner Federici, meriterebbe migliore sorte. «Il concittadino Albertini ha lasciato al Comune per i poveri, costruito a sue spese, il complesso del Viale della Vittoria 37-39, quello con mattoni a vista, con dentro 20 appartamenti. Prima era dell'Opera Pia Fondazione Albertini, ma dal 2012 è stato acquisito a titolo gratuito al patrimonio comunale. Era stato costruito per destinarlo ad alloggi per i poveri - spiega Federici -, invece a tutt'ora il Comune lo destina nella quasi totalità a uffici comunali dei Servizi sociali e dei Lavori pubblici».

Lorenzo Sconocchini

