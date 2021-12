Posti letto in terapia intensiva È polemica

ANCONA La Regione sostiene di alzare le trincee anti-Covid, annunciando a giorni alterni nuovi posti di terapia intensiva disponibili nelle Marche, ma il Pd non si fida. Dopo il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo, che aveva parlato di finzione davanti all'annuncio di 8 nuovi letti di rianimazione a Torrette, ora la deputata dem Alessia Morani chiede addirittura un'ispezione del Ministero della Salute, per «fare chiarezza su quanto sta avvenendo nelle Marche. Pur di rimanere entro il 10% di occupazione di terapie intensive e non finire in zona gialla - è la tesi - la Regione Marche è disposta anche a dichiarare posti di terapia intensiva che non esistono». Una tesi subito rigettata dall'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini: «La realizzazione dei posti letto di terapia intensiva ha seguito un preciso iter, passato attraverso gare ad evidenza pubblica e comunicato al commissario». Quanto ai dubbi sull'effettiva possibilità di avere personale sufficiente per attivare quei posti, spiega che, «a seconda delle esigenze emergenziali, lo si prende dai reparti in cui opera. Quando il Pd ha fatto il Covid Hospital con 28 posti letto in terapia intensiva - che poi io ho dovuto attivare - dove pensava di prenderlo il personale?».

