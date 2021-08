possibile, la riapertura del nuovo anno scolastico sembra essere ancor più complicata di quello precedente. La decisione di limitare la Dad solamente in casi eccezionali, su disposizioni degli enti istituzionali come Regioni e Comuni, ha per effetto diretto la necessità di organizzare lezioni e vita all'interno dei plessi considerando anche le minime variabili e naturalmente l'alta contagiosità della variante Delta. Un avvio talmente incerto che gli incontri proseguono tamburo battente.

I confronti

Mercoledì 25 agosto alle 11, Dirigenti Scuola, l'associazione sindacale dei presidi, ha ricevuto una convocazione dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi per discutere tutte le problematiche della dirigenza scolastica, di cui alcune legate alla ripresa dell'attività scolastica in presenza, altre derivanti da anni di gestione errata. Tra i punti all'ordine del giorno ci sarà la revisione della responsabilità dei dirigenti scolastici sul controllo delle sanzioni per i Green pass, l'affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali e la convocazione del tavolo della dirigenza per il rinnovo contrattuale. Fronti caldi che saranno sviluppati nell'ultima settimana di agosto: da settembre, con l'introduzione della certificazione verde obbligatoria per il personale scolastico, si dovrà già avere ben chiara l'organizzazione dei controlli, l'applicazione delle sanzioni e i passaggi che porteranno alla sospensione senza stipendio dei docenti senza pass.

Maria Teresa Bianciardi

