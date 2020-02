Positivo il bilancio della partecipazione nelle frazioni: Montacuto Poggio Varano Massignano sono di competenza del Ctp8, la cui presidente Raffaela Giovagnoni, consigliera di Conero d'amare, spiega che «Foresi è disponibile e alcune richieste sono state ascoltate, come la manutenzione del verde intorno all'ex scuola di Varano, ma passa troppo tempo prima che vengano realizzate. Ad esempio per la riattivazione del semaforo nella strada centrale di Passo Varano, importante per attraversare la strada in sicurezza, sono passati circa sei mesi dalla nostra richiesta». Giovagnoni sottolinea anche che ai cittadini «piace molto partecipare e portare avanti le proprie istanze. Il Ctp 8 è apolitico e, al suo interno, non ci sono fazioni politiche contrapposte, né conflitti». La conclusione: «Stiamo lavorando bene».

La politica

Per quanto riguarda, infine, le forze politiche di opposizione, le critiche nei confronti dei Ctp sono molteplici, al punto che c'è anche chi paventa le dimissioni in massa, per vanificarne l'attività. In particolare, continua ad essere invece critica la posizione dei consiglieri di partecipazione di Fratelli d'Italia. Il consigliere comunale Eliantonio aveva denunciano il «malfunzionamento» dei Ctp e chiesto all'Amministrazione un «immediato cambio di passo, altrimenti i nostri consiglieri daranno le dimissioni». Per Fi, «nonostante la parola partecipazione sia presente nella maggior parte degli articoli del regolamento, di fatto, sono proprio la partecipazione e il coinvolgimento degli eletti ad essere assenti».

Micol Sara Misiti

