Portonovo off limits strada ancora chiusa

I LAVORIANCONA Arriva la primavera ma Portonovo è off limits per i tanti amanti della natura che ieri avevano programmato una bella passeggiata al mare. Complice la frana della settimana scorsa che ha causato la chiusura della strada che conduce alla baia. In verità, nonostante il divieto, in molti si sono avventurati a piedi lungo la carreggiata e sono comunque arrivati nella baia bypassando prima la piccola colata di fango ancora sulla carreggiata e quindi, un paio di tornanti più in basso, il tratto da cui si originata la caduta di massi...