Portonovo, le spiagge libere sono diventate un miraggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TURISMOANCONA Proprio come una coperta corta. Se la tiri da una parte rimani scoperto dall'altra. Non c'è pace per la baia di Portonovo. Divisa praticamente in due parti, ognuna delle quali con le sue caratteristiche e le sue criticità. Sistemati gli arenili del lato fra molo e ex bar Ramona con il ripascimento di quasi un mese fa che se ha creato difficoltà d'accesso per lo scalone creatasi sulla battigia, dall'altra ne ha aumentato la capienza recuperando parecchio spazio fra acqua e linea di costa, ecco scoppiare il caso del tratto...