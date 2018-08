Porto, passano in 40mila Ma ad Ancona si perdono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGE ANCONA Caldo torrido, traffico, code in biglietteria e ritardi delle navi. L'esodo estivo è ufficialmente iniziato con un boom di turisti in transito al porto. Un fine settimana da bollino rosso non solo per le autostrade, con le prime grandi partenze verso le località delle ferie, ma anche per il porto dorico con navi in partenza e in arrivo da Grecia, Croazia e Albania. Da venerdì a oggi sono in transito quasi 40mila i passeggeri e 9mila auto. Numeri in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un aumento di...