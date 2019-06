Politica divisa: «La canapa? Diseducativa» «No, è innocua»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE REAZIONI ANCONA Marijuana light, la politica si divide. La Lega raccoglie il messaggio di Salvini. «I cannabis shop potranno continuare la loro attività, ma non ci saranno più alibi per chi aveva messo in atto una vendita di sostanze con elevato principio attivo, simile a quella oggetto di spaccio - concordano Marco Ausili, Antonella Andreoli e Maria Grazia De Angelis -. Esprimiamo soddisfazione per la sentenza: la vendita di cannabis light è diseducativa». Netta la divergenza col M5S. «La vendita e il consumo di cannabis light non...