«Poco personale e sportelli chiusi Ora basta, questa non è giustizia»

ANCONA Delusi «da riforme disorganiche e spezzettate che non portano alcun beneficio ai cittadini». Stanchi di dover combattere ogni giorno contro le carenze di organico dei tribunali che costringono alle aperture «degli sportelli a piccoli sprazzi, con orari che rendono impossibile l'accesso agli atti e le consultazioni dei fascicoli». Arrabbiati «dal perdurante silenzio di chi sarebbe tenuto a consentire il rispetto delle previsioni della pianta organica». È stata l'inaugurazione dell'anno giudiziario l'occasione per far esplodere rabbia e recriminazioni delle toghe anconetane. Avevano annunciato, tramite il presidente dell'Ordine Maurizio Miranda, azioni forti e azioni dimostrative ci sono state.

A partire dal sit-in, promosso dalla Camera Penale, che ieri mattina, prima che i magistrati entrassero in tribunale per la solenne cerimonia, si è tenuto di fronte all'ingresso storico del tribunale, quello di corso Mazzini. Almeno cento legali, alcuni dei quali armati di striscione, hanno indossato le loro toghe e protestato contro due tarli: uno, di rilievo nazionale, è rappresentato dalla riforma che blocca la prescrizione, causa di scioperi, astensioni e manifestazioni nella Capitale. L'altro, di rilevanza locale, è legato alle «gravi mancanze di organico che rendono quasi impossibile accedere agli uffici della Procura della Repubblica, non in grado ormai di soddisfare le ordinarie richieste dell'utenza».

I ruoli amministrativi

Le difficoltà maggiori sono connesse alla mancanza di personale amministrativo all'interno degli uffici della procura di Ancona e del Tribunale di Sorveglianza, dove tra l'altro manca il presidente: «È inutile anche solo parlare di tempi certi dei processi se non vengono stanziate risorse economiche adeguate e se manca il personale degli uffici». La protesta è continuata all'interno del palazzo di giustizia e nell'aula della Corte d'Assise che per la prima volta è stata teatro dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Si è fatta forte quando è terminato l'intervento del presidente Miranda. La fine del discorso è stata accolta da un lungo scroscio di applausi, al termine dei quali le toghe hanno abbandonato l'aula in segno di protesta. Miranda ha toccato il tema della riforma sulla prescrizione, portatrice di «discrasie e distorsioni», ma soprattutto ha ribadito le criticità che provengono dalla mancanza di risorse umane, un aspetto «di importanza fondamentale per il funzionamento dell'intera macchina giudiziaria».

«Non è più tollerabile ha detto il presidente - che ci siano vacanze ormai croniche nella dotazione degli uffici, ed è altrettanto intollerabile il costante e perdurante silenzio di chi sarebbe tenuto a consentire il rispetto delle previsioni della pianta organica. Non è tollerabile che le cancellerie civili continuino a registrare una continua riduzione del personale che costringe ad accorpare più funzioni presso un unico ufficio e sulle spalle di una persona sola, come pure non è tollerabile una cronica carenza di funzionari amministrativi».

La Procura scoperta al 31%

Stando ai numeri, la procura generale ha una scopertura pari al 25%, quella ordinaria di Ancona del 31,37%, in Corte d'Appello c'è una vacanza del 29,3%. Ha continuato Miranda: «La carenza di organico è un male che veramente affligge tutti gli uffici giudiziari di questo distretto ed è con evidenza una delle ragioni, forse la più importante, che non consente ad alcun tipo di processo civile o penale di procedere con la celerità che la Costituzione impone». Il problema della mancanza di risorse (il discorso è stato esteso anche al personale inquirente) è stato affrontato altresì dal presidente della Corte d'Appello Luigi Catelli e dal procuratore generale Sergio Sottani.

Strutture carenti

Entrambi hanno però anche parlato del progetto di creare una cittadella giudiziaria che possa contenere tutti gli uffici del distretto anconetano e che rappresenti un «segnale di crescita culturale e di arricchimento dell'estetica urbanistica» come detto da Sottani. Un'idea che prende soprattutto corpo dall'inadeguatezza di strutture come il Tribunale di Sorveglianza e la Corte d'Appello. Il primo, come ribadito da Catelli, è situato in un «condominio», dove gli spazi per lo spostamento dei detenuti «sono del tutto inadeguati e non rispettosi della dignità da riconoscere a tutti i reclusi». Sul tribunale di via Carducci è stata ravvisata «l'inidoneità per l'esiguità degli spazi a disposizione che non garantiscono un funzionamento decorso ed efficiente per tutti i servizi».

Federica Serfilippi

