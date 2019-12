Poca raccolta differenziata resta la stangata sui rifiuti

L'AMBIENTE

ANCONA Il capoluogo finisce dietro la lavagna. La raccolta differenziata è ancora un punto debole per Ancona. La città, come emerso ieri in occasione della presentazione della Relazione annuale sullo stato del ciclo integrato dei rifiuti nell'Ato2, è infatti ampiamente sotto l'obiettivo del 65% imposto dalla normativa statale, ma occupi, con il suo 57,23%, anche il sestultimo posto tra i 46 Comuni dell'Ambito provinciale (in regione siamo al 69,39, in provincia al 68,73%).

I costi

Minor differenziata significa maggiori quantitativi di rifiuti da portare in discarica con maggiori costi per i cittadini. Un decreto dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (Ata) del 28 settembre 2017, approvato con delibera dell'Assemblea il 2 ottobre 2017, ha infatti disposto che il costo finale a carico delle Amministrazioni Comunali per il conferimento della frazione indifferenziata è pari a 128,17 euro/tonnellata. Come cercare di rimediare e rendere la tassa rifiuti magari più leggera per le famiglie? Anconambiente ha già messo in agenda una serie di iniziative, tra cui anche l'app Junker e campagne di sensibilizzazioni, coinvolgendo anche le scuole.

Le modifiche

Mentre il Comune ha modificato il proprio Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Le novità? Il divieto assoluto da parte dei cittadini residenti in altri Comuni di conferire i propri rifiuti nei cassonetti posizionati nel comune di Ancona. E l'obbligo da parte degli utenti di Ancona di gettare la propria spazzatura esclusivamente nei contenitori loro assegnati da Anconambiente. «Questa variazione ha sottolineato l'ad di Anconambiente, Roberto Rubegni è frutto di un'esigenza emersa anche durante gli incontri con i Consigli territoriali permanenti di Ancona terminati pochi giorni fa. Il pendolarismo dei rifiuti riguarda innanzitutto cittadini che abitano nei comuni limitrofi e che, magari frequentandolo per lavoro, gettano una considerevole quantità di rifiuti, rigorosamente indifferenziati, nei contenitori dislocati su tutta la cerchia perimetrale che comprende, prevalentemente, le frazioni». Ciò non soltanto crea problemi ai residenti che si trovano i cassonetti ricolmi, ma provoca anche un aggravio di costi per l'azienda dettato dalla necessità di procedere ad un più frequente svuotamento dei contenitori, oltre che dalle più alte spese di gestione richieste da un maggior quantitativo di rifiuti.

I controlli

Il pendolarismo è però anche interno, ovvero riguarda cittadini di Ancona che, invece di conferire i rifiuti nei cassonetti del proprio condominio, li gettano in contenitori posizionati in altre vie della città. «Fino adesso abbiamo assistito ad una vera e propria transumanza da una via all'altra osserva il presidente di Anconambiente Antonio Gitto - Era ora di mettere la parola fine a questo fenomeno. Da oggi i cittadini dovranno conferire i propri rifiuti esclusivamente all'interno dei contenitori loro assegnati. Un gesto più che dovuto a tutti gli utenti virtuosi che fanno bene la raccolta differenziata e che ci avvicina sempre più alla tariffazione puntuale». Per far sì che questo diventi realtà scenderanno in campo anche i vigili. «Il fenomeno era monitorato da tempo ha detto Liliana Rovaldi, comandante della Polizia locale - ora partiranno le sanzioni. L'Amministrazione si è dotata di un ottimo sistema di foto-trappole».

I problemi aperti

Lo scorso anno, come si evince dalla Relazione Ato2, in provincia sono state prodotte 235.745 tonnellate di rifiuti (circa 489 chili a testa), 82mila in meno rispetto al 2006. E di queste 74.890 sono finite in discarica, mentre 160.855 avviate a riciclo. «La strada verso un modello circolare è tracciata ha affermato il responsabile della comunicazione istituzionale di Ata Rifiuti, Matteo Giantomassi - ma ci sono ancora molti passi da fare. Innanzitutto alzando l'attenzione dei cittadini con campagne di sensibilizzazione, cosa che Ata fa durante il corso dell'anno partendo dalle scuole, e poi investendo sugli impianti». Se la discarica di Corinaldo, recentemente dotata di impianto per il Trattamento meccanico biologico, potrà accogliere la totalità dei rifiuti indifferenziati prodotti nel bacino per decenni, al territorio servono gli impianti di trattamento: dell'umido e dello spazzamento urbano. Mentre servirà almeno un altro anno per completare, approvare e adottare il Piano d'ambito. Lo strumento indispensabile per arrivare al gestore unico. Nel frattempo sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2020 gli affidamenti dei contratti di servizio alle diverse aziende.

Michele Rocchetti

