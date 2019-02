Poca profilassi torna l'allarme per la varicella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOANCONA Influenza, ma non solo. A gennaio c'è stata un'esplosione di casi di varicella e scarlattina tra bambini. Colpa anche dei genitori contrari al vaccino che, però, non copre la scarlattina, unica malattia esantematica causata, a differenza delle altre, da batteri anziché virus e facilmente trasmissibile, soprattutto in ambienti chiusi come asili e scuole. In particolare, è lo streptococcus pyogenes di gruppo A l'agente responsabile delle tossine che provocano la comparsa di eruzioni cutanee dal colore tipicamente scarlatto. Di...