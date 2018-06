Più spycam in 12 Comuni Accordo per la sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PATTOANCONA Città più sicure. È stato siglato ieri mattina in Prefettura il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana che prevede l'installazione o l'implementazione di impianti di videosorveglianza in 12 comuni della provincia. Ieri la firma del Prefetto Antonio D'Acunto e dei sindaci di Barbara, Camerano, Castelfidardo, Cupramontana, Fabriano, Jesi, Loreto, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Serra dè Conti e Trecastelli. Risorse nazionali«È un patto importante spiega D'Acunto - volto a migliorare la sicurezza urbana. Ogni Comune ha...