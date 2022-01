Piú due ricoveri nel saldo di ieri ma anche cinque vittime

7Se sarà un buon segnale lo diranno i prossimi giorni. C'è stata una frenata dell'aumento di ricoveri nella giornata di ieri: +2 (lunedì +9) e totale del numero dei degenti negli ospedali marchigiani a quota 288. I nuovi casi di coronavirus in 24ore sono 1.601 e l'incidenza per 100mila persone sale a 668,57. Nella classifica nazionale le Marche continuano ad essere una delle Regioni meno infettate (quattordicesima). Complessivamente le persone in isolamento domiciliare hanno raggiunto quota 21.320 (+1.325). Il totale di positivi cresce sensibilmente (8.666; +527) mentre i guariti/dimessi ora sono 137.976 (+1.069). Gli ospiti di strutture territoriali si assestano a 135 e 62 sono le persone in osservazione nei Pronto soccorso. Cinque persone, con patologie pregresse, decedute in relazione al Covid-19 nelle Marche in 24ore: si tratta di due donne del Fermano (una 70enne e una 89enne di Monte Urano), di una 72enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), di un 85enne di Civitanova Marche (Macerata) e una 86enne di Trecastelli (Ancona). Il totale dei morti da inizio pandemia nelle Marche, ricorda la Regione, è ora di 3.265. Il capoluogo di regione Ancona e la provincia di Pesaro Urbino hanno registrato finora 1.039 decessi ciascuna di persone residenti.

