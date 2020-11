Più di 18mila marchigiani alle prese con l'epidemia di Coronavurs, tra ricoverati in ospedale (ieri 384), costretti in quarantena dopo una diagnosi di positività al Coronavirus (6.685) oppure in isolamento domiciliare fiduciario dopo contatti ravvicinati con soggetti positivi (quasi 11mila). Una contabilità da grandi numeri anche in una giornata come ieri, che registrava un calo fisiologico dei tamponi analizzati domenica dai laboratori di Virologia delle Marche. Su 1.184 persone sottoposte al test molecolare, 373 (il 31,5%) sono risultate positive al Sars-Cov-2. Pur con meno contagi giornalieri (l'altro ieri erano stati 683 su quasi 2mila primi tamponi) sale la pressione sugli ospedali, con 15 ricoveri in più per Covid rispetto a domenica, nonostante due dimissioni e purtroppo altri 6 decessi, e un balzo dei ricoveri in terapia intensiva, saliti in 24 da 42 a 50, quasi il doppio rispetto a lunedì della scorsa settimana (26). Il bilancio delle vittime, con i sei decessi di ieri (4 donne e due uomini, età tra i 68 e i 92 anni, tutti con patologie pregresse) il totale sale nelle Marche a 1.031. Per trovare qualche motivo d'ottimismo, bisogna annotare il dato dei dimessi e guariti, saliti a 7.110 (+50). Il totale dei contagiati nelle Marche da fine febbraio è salito a 15.177, con un +2% giornaliero e un aumento di oltre mille casi in appena 24 ore, nonostante nel weekend si facciano meno tamponi. Anche ieri la provincia con più casi è stata quella di Ancona (152), seguita da Macerata (75), Pesaro-Urbino (58), Fermo (50) e Ascoli (25).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA