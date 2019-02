Pippo Bar, nuovo stop Chiuso altri 15 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ORDINANZA ANCONA Ordinata la chiusura temporanea del Pippo Bar. Il 29 gennaio l'Amministrazione ha emesso una nuova ordinanza con cui ha predisposto la sospensione dell'attività per quindici giorni, dal 6 al 20 febbraio. Sospesa l'attività anche al Sui di Marina Dorica e al Mood Club di via del Castellano, ma per motivi diversi rispetto al bar di via Sparapani. Sulla vicenda dei tre locali i consiglieri Francesco Rubini (AIC) e Daniele Berardinelli (Fi), hanno presentato ieri due interrogazioni per avere chiarimenti dall'Amministrazione....