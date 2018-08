Piovono soldi anti abusivi I vu cumprà sotto assedio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CAMPAGNA ANCONA Per Salvini, la riviera anconetana è senz'altro virtuosa. Anzi, un esempio da seguire, a giudicare dal bilancio - parziale - dell'operazione Estate sicura. Fra giugno e luglio sono stati sequestrati migliaia di prodotti sulle spiagge. Occhiali da sole, portafogli, borse, cappelli, cinture, asciugamani, parei. Di tutto e di più. Da Senigallia a Numana, passando per Portonovo e il Passetto, la caccia al vu cumprà non conosce tregua. Il giro di vite Proprio come impone il leader della Lega, che ha dichiarato guerra agli...