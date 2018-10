Piovono calcinacci dal ponte Sos crolli, ora torna la paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA ANCONA Quel ponte mette paura. Sotto il diluvio ha cominciato a perdere pezzi e alcuni calcinacci hanno rischiato di finire addosso alle auto. I residenti sono in ansia perché temono nuovi crolli. I tecnici, dopo un primo sopralluogo, escludono problemi strutturali, ma intanto il Comune ha provveduto, in via precauzionale, a transennare e chiudere al transito parte del parcheggio privato che passa sotto il ponte di via Ruggeri al Q2. Non quello pedonale in ferro - dichiarato inagibile già un anno fa -, bensì la strada che...