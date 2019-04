Pietralacroce, basta incompiute Pronti i primi 14 appartamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUARTIEREANCONA Tra tanti ferri arrugginiti che spuntano da distese di calcestruzzo sbrecciato, tra pilastri protesi nel vuoto e progetti residenziali morti in culla dopo promettenti carrellate di rendering e tavole d'architetti, ecco finalmente un'incompiuta che si sblocca, per altro in un luogo simbolo dei cantieri interrotti dalla crisi dell'edilizia e del sistema regionale del credito. Siamo all'Apl 4 Pietralacroce-Altavilla, la lottizzazione che vent'anni fa prometteva appartamenti di pregio con panorami che spaziavano dall'Adriatico...