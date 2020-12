«Piccoli lavori a scuola, massima trasparenza»

LE MANUTENZIONI

FALCONARA «La convenzione con gli istituti comprensivi falconaresi per lo svolgimento in autonomia dei lavori di piccola manutenzione risponde a una circolare del Miur di ben due anni fa (la 74 del 5 gennaio 2019) e ai principi dell'autonomia scolastica: con un congruo stanziamento, pari a 24mila euro per l'anno scolastico 2020/2021 (tenuto conto che il 2020 è quasi concluso), le scuole sono messe nella condizione di finanziare autonomamente alcuni interventi, elencati in modo chiaro e univoco nella convenzione». Così l'amministrazione comunale in una nota. «La stessa convenzione - continua - è stata oggetto di un confronto con i rappresentanti degli istituti scolastici, che non hanno mosso obiezioni durante i diversi incontri organizzati dall'ente per arrivare a un accordo». Tutti i rappresentati delle scuole «hanno anzi condiviso l'iniziativa del Comune e lo schema di convenzione, tanto che due istituti comprensivi, il Sanzio e il Falconara Centro, hanno già avallato l'accordo». Per il Comune «è l'elenco preciso della tipologia di lavori, che le scuole possono commissionare in autonomia, a garantire la massima trasparenza». E fa l'esempio della Da Vinci dove è in corso la tinteggiatura a carico dell'amministrazione comunale, disposta dagli uffici. «Inoltre l'indicazione precisa dei lavori demandanti agli istituti permette di controllare che i fondi pubblici vengano spesi correttamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA