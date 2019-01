Piccinini: «Ottimo test per la filiera dei soccorsi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA «Io sono un uomo di Stato». Davide Piccinini mette il sigillo sull'operazione Bomba-Day. «Scoperto quell'ordigno del 1943 è stato chiesto l'intervento dell'esercito che ha messo in campo i suoi migliori artificieri». Il responsabile regionale della Protezione civile riavvolge il nastro di un'operazione-disinnesco chiusa con cinque ore di anticipo. «È andata bene così». Arriva all'unico epilogo per lui compatibile con questa storia: «Vanno rispettati coloro che mettono a rischio la propria vita per garantire il bene comune....