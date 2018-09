Piazza-anfiteatro e i bambini giocano protetti dalla duna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'APPALTO ANCONA Non più un anonimo spiazzo dove parcheggiare l'auto in modo disordinato, ma una vera e propria agorà, con un piccolo anfiteatro a gradoni in legno, che soprattutto d'estate funzionerà da luogo di ritrovo all'aria aperta, e giochi per i bambini separati dalla strada da una duna verde con siepi e alberi. Si vede finalmente l'orizzonte per l'avvio dei lavori per la nuova piazza delle Palombare, che potrebbe essere intitolata ad Artemio Strazzi, ex partigiano che fu sindaco e senatore socialista, scomparso cinque anni fa. Il...