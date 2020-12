Piano vaccino quasi pronto «A gennaio dosi in arrivo»

ANCONA Le Marche si preparano per fine gennaio, ma la distribuzione del vaccino anti Covid inizierà già prima in Italia. Lo ha riferito ieri il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ieri in collegamento con i rappresentanti istituzionali per fare il punto sulla profilassi. «Lavoriamo senza sosta, giorno e notte - ha detto -, dal lunedì alla domenica per arrivare a gennaio pronti per la distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, nei quasi 300 presidi individuati per la somministrazione che riguarderà in una primissima fase operatori sanitari che lavorano nelle strutture sanitarie e ospiti e personale sanitario delle Rsa». Per le Marche questo primo step riguarderà una platea di 40mila persone a cui verranno somministrate due dosi di vaccino (la seconda è il richiamo), per un totale di 80mila dosi pronte da spedire nella nostra regione. «Il Piano vaccini - ha ricordato il minsitro Boccia all'incontro Stato-regioni di ieri - è una sfida epocale che dobbiamo vincere tutti insieme. Serve il massimo sforzo e una collaborazione continua. La riunione fatta oggi in emergenza con le Regioni, il ministro Speranza e il commissario Arcuri è stata molto utile e operativa; si sono ridotti i tempi di distribuzione delle prime dosi del vaccino rispetto alle previsioni e dobbiamo accelerare». Intanto oggi cambiano ancora i colori dell'Italia in piena seconda ondata pandemica: diventano gialle Lombardia e Piemonte, Calabria e Basilicata. L'obiettivo del premier è quello di vedere in giallo tutta la penisola: indietro finora c'è l'Abruzzo, classificato zona rossa, ma che il presidente Marsilio ha proclamato in fascia arancione.

