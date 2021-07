Piano sanitario oggi a Senigallia Progetto Sais al via per i sordi

7Quinto incontro a Senigallia, oggi alle 16 nella sala consiliare Giuseppe Orciari con sindaci, operatori della sanità e sindacati La Regione ascolta i territori per riscrivere insieme il nuovo assetto della Sanità regionale. Si tratta dell'incontro del ciclo di appuntamenti fortemente voluti dal presidente Acquaroli, dall'assessore Saltamartini e dall'intera amministrazione regionale per disegnare il futuro della sanità marchigiana. «Gli incontri proseguiranno anche nei prossimi mesi spiega l'assessore Saltamartini . Stiamo affrontando un percorso che ci vede impegnati e focalizzati su una sanità che sia meno centralizzata e più diffusa, soprattutto dopo questa difficile pandemia che ha fatto emergere nuove necessità. Vogliamo lavorare per redistribuire servizi sui territori e dare ai cittadini le risposte che meritano». Da segnalare anche che è stato avviato anche la scorsa settimana un progetto sperimentale destinato a migliorare la qualità della vita delle persone sorde marchigiane e umbre attraverso l'erogazione di servizi essenziali. È il Sais, acronimo di sensibilizzazione, accessibilità indipendenza delle persone sorde. Il progetto è risultato assegnatario di un contributo da parte della presidenza del Consiglio dei ministri che ha finanziato servizi di interpretariato e video interpretariato e, più in generale, l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, soprattutto attraverso l'uso di strumenti tecnologici.

