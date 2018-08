Petizioni al Governo e incontri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Subito dopo il voto del Senato al decreto Milleproroghe che fa slittare al 2020 i 12 milioni di fondi per Ancona del bando periferie, il sindaco Valeria Mancinelli ha studiato una exist strategy con i colleghi delle altre città coinvolte nella proroga (tra cui le marchigiane Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino). «Un clamoroso errore» aveva definito il voto del 6 agosto al Senato. Poi è stato lanciato l'appello a inviare mail al premier Conte per chiedere di rivedere la decisione prima del voto alla Camera fissato per l'11 settembre....