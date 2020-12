Pesaro accelera con i casi positivi Ieri 36 malati dimessi e 6 decessi

L'EPIDEMIA

ANCONA Calano i ricoveri, aumentano i dimessi ma crescono anche gli ospiti nelle case di riposo Covid passati - in sole 24 ore - da 260 a 267. È questa la fotografia quotidiana del Coronavirus nelle Marche: in un mese i contagi sono diminuiti della metà, passando da 700 a 339 grazie alle misure restrittive dettate dal governo e dalle ordinanze anti assembramento firmate dal governatore Acquaroli. Dai dati ufficiali, la provincia di Pesaro Urbino - ex zona rossa - è quella che adesso conta più casi di infetti rispetto alle altre.

Il report

Una discesa lenta quella dei casi positivi, così come accade sul fronte ospedaliero. Soltanto nella giornata di ieri infatti si è vista un'accelerazione nelle dimissioni dei pazienti Covid: in 36 sono potuti uscire dai reparti delle strutture regionali, un paziente è stato ricoverato in terapia intensiva e un altro ha superato bene la fase della semi intensiva. In totale sono 587 i ricoverati nelle Marche, di cui 86 in rianimazione e 139 in semi intensiva. Di questi 44 sono a Marche Nord, 28 al Covid hospital di Civitanova e 20 all'ospedale regionale di Torrette. Sei i decessi registrati nella giornata di ieri: quattro uomini e due donne di età compresa fra i 64 ed i 97 anni (una ospite della Rsa di Galantara). Tre erano originari della provincia di Pesaro Urbino, due dell'Anconetano e uno della provincia di Macerata, tutti con patologie pregresse che hanno accentuato l'aggressività del virus. Dall'inizio della pandemia sono state 1.379 le vittime accertate del Covid, con un'età media di 81 anni.

I tamponi

Intanto ieri il Servizio sanità della Regione Marche ha evidenziato che su 3071 tamponi effettuati, i casi positivi sono risultati essere 339: 1.890 nel percorso nuove diagnosi (di cui 626 nello screening con percorso Antigenico) e 1.181 nel percorso guariti. Sui 626 test dello screening antigenico sono stati riscontrati 53 casi positivi da sottoporre al tampone molecolare. Sui 323 positivi molecolari, 147 sono in provincia di Pesaro Urbino, 63 in quella di Macerata, 47 in quella Ascoli Piceno, 37 in quella di Fermo, 21 in quella di Ancona e 8 da fuori regione. Questi casi comprendono 41 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (75 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (84), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (9), contatti in setting assistenziale (6), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13), screening percorso sanitario (4) e 1 rientro dall'estero. Per altri 80 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

