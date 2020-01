«Perdite di tempo e servizio carente»

ANCONA Il caso dei pannoloni finirà in consiglio regionale dove il gruppo della Lega Marche ha presentato un'interrogazione per chiedere di modificare la delibera della giunta regionale sulla materia alla luce delle condizioni «inaccettabili dal punto di vista pratico, etico e morale per chi necessita dei dispositivi previsti dai Livelli essenziali di assistenza. Il consigliere regionale Marzia Malaigia è la prima firmataria dell'atto sottoscritto anche dai consiglier Sandro Zaffiri e Luigi Zura Puntaroni. I dispositivi - sostiene il consigliere Malaigia - non soddisfano le esigenze dei pazienti in quanto risultano limitanti sia dal punto di vista quantitativo che soprattutto qualitativo, costringendo le famiglie a farsi carico di un ulteriore aggravio di spesa per l'acquisto del dispositivo idoneo che, in una società civile, dovrebbe essere distribuito dalla sanità pubblica. Oltretutto, per poter ricevere gli ausili per l'incontinenza, è necessario recarsi presso il Poliambulatorio per le pratiche necessarie, creando di fatto, perdite di tempo negli uffici preposti in cui tale servizio è stato attivato in orari limitati ed in pochi giorni specifici alla settimana, arrecando un conseguente ulteriore disagio alle famiglie. «Qualora la risposta ricevuta dal Presidente in Aula non dovesse trovare una risoluzione idonea e dignitosa per le famiglie che si trovano ad affrontare un tale gravissimo disagio - conclude la Malaigia - sarà mia premura presentare una mozione per un impegno immediato di modifica della delibera della giunta regionale sugli ausili garantiti dal Sistema sanitario nazionale per assicurare i Livelli essenziali di assistenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

