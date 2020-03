Per una di quelle beffarde coincidenze che solo il destino sa architettare, la decisione del Consiglio dei ministri sulla chiusura di scuole e atenei in tutta Italia fino a metà mese arriva proprio nella giornata di ieri, in cui era fissata al Tar Marche la resa dei conti tra Governo e Regione Marche sul tema delle scuole e delle misure di prevenzione anti-contagio. Si sarebbe dovuta discutere la richiesta di sospensiva presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti della prima ordinanza firmata da Ceriscioli il 25 febbraio sulla sospensione dell'attività didattica in tutte le Marche. Il Governo contestava al governatore di non essersi allineato alle sue linee guida, secondo cui il presupposto per far scattare in una regione misure straordinarie è risulti «positiva almeno una persona». Il premier Conte, dopo aver ottenuto solo un rinvio di 24 ore con la sua telefonata a Ceriscioli, accusava il governatore di essere stato precipitoso e di aver blindato le Marche prima ancora che ce ne fosse la necessità, in una situazione di zero contagi, mentre Ceriscioli insisteva sulla necessità di creare una zona cuscinetto con la Romagna, dove il Cov-19 si stava già propagando. È bastata una settimana, con i 97 casi positivi accertati fino a ieri nelle Marche, per retrodatare l'udienza al Tar in una precedente era geologica. Materiale superato, prima dal via libera dato dal ministero della Salute all'ordinanza firmata l'altro ieri da Ceriscioli per richiudere le scuole in tutta la Regione (non solo nella provincia di Pesaro-Urbino come aveva deciso il Governo) e più ancora dal decreto emesso ieri sulla chiusura delle scuole in tutta Italia. Più che precipitoso, forse Ceriscioli era stato solo previdente.

