Per scongiurare il caos urbanistico, l'amministrazione comunale di Camerino sta mettendo a punto il Piano strategico della ricostruzione, che servirà ad armonizzare le opere cantieristiche da avviare nel centro storico e nelle frazioni.

Sindaco Sandro Sborgia, è già un passo avanti mettere nero su bianco lo skyline futuro di Camerino.

«Un passo fondamentale per stabilire le direttrici delle ricostruzione privata che con il commissario Legnini ha avuto un'accelerata improvvisa e aspettata da tanto tempo».

L'autocertificazione servirà a scandire meglio i tempi per l'apertura dei cantieri.

«Proprio così, anche se riguardo a questo passaggio i professionisti nutrono perplessità che andranno meglio approfondite dall'ufficio centrale».

Di che tipo?

«Potranno sostituirsi agli uffici pubblici in una serie di verifiche preliminari, quali ad esempio la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto, ma la responsabilità per la firma di questi atti è enorme e servono garanzie di tutela da parte del commissario Legnini».

Velocizzare, snellire, far partire i cantieri. E la ricostruzione pubblica?

«È un calvario. Tra sisma e Coronavirus come Comune ci troviamo a dovere gestire una situazione totalmente fuori controllo: siamo una piccola realtà, abbiamo spazi limitati per esempio nelle scuole. Dobbiamo studiare i distanziamenti post Covid ma nel frattempo facciamo i conti con la lentezza della ricostruzione dell'edilizia scolastica, come quella del plesso Betti».

Un'emergenza dopo l'altra.

«Pensavamo che il modello Genova potesse essere una strada percorribile, ma ci hanno detto che è difficilmente applicabile nella ricostruzione. Eppure io sono convinto che così non si può andare avanti. Per un'emergenza straordinaria come il sisma 2016 sono necessarie norme straordinarie e mezzi straordinari. Non è una questione di fondi, perché quelli ci sono, ma di ostacoli burocratici che ancora minano la ripartenza dei nostri borghi».

