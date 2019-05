Per Savio e De Amicis ci sono già i progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I TESTANCONA Due scuole costruite ex novo, la Socciarelli di via della Montagnola e la Mercantini di Palombina, entrambe in legno lamellare, altre che saranno sottoposte a lavori di adeguamento sismico, con progetti ben avviati - come per le Domenico Savio di via Torresi o le De Amicis di corso Amendola - o interventi da definire in base a una scala di priorità che sarà definita quando finirà lo screening in corso sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, controlli che riguardano 39 plessi.Bilancio preventivoIl piano della...