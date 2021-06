Per il sostegno alle imprese una variazione da 20 milioni

ANCONA Via libera del consiglio regionale a una proposta di legge che prevede una serie di interventi normativi a sostegno del sistema produttivo, in difficoltà a causa della pandemia. Prevede una variazione al bilancio di previsione 2021-2023 da oltre 20,8 milioni di euro, in trasferimenti statali destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel settore dell'edilizia scolastica e delle infrastrutture. La proposta di legge «Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione di bilancio di previsione 2021-2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19», a iniziativa del presidente della Commissione sviluppo economico Andrea Putzu (FdI),è stata approvata in chiusura di seduta con 28 voti a favore e due astenuti (M5s). La pdl è stata illustrata dai relatori Putzu, per la maggioranza, e Fabrizio Cesetti (Pd), per l'opposizione. La «pdl dà un mano al sistema», ha spiegato Cesetti, assessore al Bilancio della precedente giunta di centrosinistra, a proposito del voto favorevole dem, ricordando gli «importanti provvedimenti normativi, gli altri provvedimenti approvati nello scorsa legislatura con la legge 13 e legge 12 per dare una prima risposta alle comunità colpite dalla tragedia della pandemia». Il consigliere Putzu a proposito del voto favorevole dem, ha sottolineato che sono «momenti che dovrebbero unire l'aula e che dimostrano quanto sia importante dare risposte al territorio insieme. Voglio dirvi grazie pubblicamente, nonostante le polemiche che ci possono dividere, quello che conta è il voto favorevole utile non per la maggioranza o per l'opposizione ma per l'intera regione Marche».

