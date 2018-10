Per i vecchi edifici meglio le ruspe e la ricostruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PROGETTIANCONA A volte è meglio demolire e ricostruire da zero, piuttosto che rabberciare e rinforzare. E per ricostruire ci si affida spesso al legno, che dà garanzie antisismiche, e a tecniche e materiali a basso impatto ambientale. È la strada scelta dal Comune ad esempio per l'edificio di Palombina Nuova che ospitava la scuola elementare Mercantini e la materna Sirenetta. Dopo le scosse dell'ottobre 2016 in arrivo dai Sibillini, la palazzina è stata dichiarata inagibile e da due anni ormai i bambini sono stati trasferiti a Torrette....