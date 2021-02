«Per frenare questo virus vanno chiuse tutte le scuole»

ANCONA C'è un legame diretto fra l'aumento dei ricoveri per Covid-19 nelle unità di terapia intensiva e la riapertura delle scuole: «L'analisi delle curve del numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva in Italia indica che il ritorno all'attività didattica in presenza dopo le vacanze di Natale sta veicolando l'attuale aumento della diffusione dell'epidemia di SarsCov2 in Italia». Lo spiega il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). «Allo scopo di limitare la diffusione dell'epidemia nel nostro Paese, penso sia importante interrompere quanto prima l'attività didattica in presenza in tutte le scuole, indipendentemente dalla fascia d'età, e nelle università». L'analisi indica che «la curva delle terapie intensive a livello nazionale in Italia è in aumento da circa due settimane e che la situazione a livello regionale è eterogenea sia a livello qualitativo che quantitativo». Tra i dati sotto osservazione anche quello marchigiano: «I valori forniscono una chiara evidenza a supporto dell'ipotesi che l'attività didattica in presenza stia veicolando l'attuale aumento della diffusione del coronavirus nel nostro Paese».

