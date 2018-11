Pedoni come birilli Le strade a rischio e lavori ai semafori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROPOSTAANCONA Anche muoversi a piedi in città è un'impresa. Se lo scorso anno complessivamente sono stati registrati 679 incidenti stradali (coinvolte 1.323 persone, un decesso e 283 feriti), 48 sono stati i casi di pedoni investiti con 53 feriti e due morti. Il bollettino di guerra è proseguito nei primi sette mesi di quest'anno con 28 pedoni feriti e un decesso. Un terzo degli incidenti registrato nelle principali direttrici di accesso verso il centro (Flaminia, via Conca, via I Maggio, via Vecchini e via S. Martino) oltre ai...