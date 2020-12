«Pazienti sempre più gravi Non vediamo ancora la luce»

L'INTERVISTA

P rofessor Abele Donati, direttore della Clinica di rianimazione di Torrette: è stato tra i primi all'ospedale ad essere vaccinato contro il Covid. Effetti collaterali?

«Nessuno. A parte un normalissimo dolore nella zona in cui è stata inoculata l'iniezione, va tutto bene. La nostra area è stata la prima ad essere interessata dalla campagna di prevenzione, insieme al Pronto soccorso e alla Medicina d'urgenza. Consiglio a tutti il vaccino, appena sarà disponibile».

Situazione attuale nella Clinica da lei diretta: 16 posti letto su 19 sono occupati da pazienti Covid e i ricoveri sono di nuovo in aumento.

«Sì, ci stiamo mantenendo su livelli alti, siamo in una fase impegnativa e non vediamo ancora la luce in fondo al tunnel. Tre pazienti sono assistiti dall'Ecmo, l'ossigenazione extracorporea, tecnica che si adotta quando i polmoni non sono in grado di fornire ossigeno sufficiente e quindi vengono sostituiti in questa funzione vitale dalla macchina».

Età media dei vostri pazienti?

«Si aggira tra i 65 e i 70 anni. L'obesità è una caratteristica comune».

Le loro condizioni?

«Sono tutti gravi. Lunedì abbiamo registrato anche un decesso: era una persona affetta da varie patologie con un quadro clinico problematico. Per quello che possiamo osservare, in generale i pazienti sembrano più gravi in questa seconda ondata pandemica rispetto alla prima. Sono situazioni più complesse e più difficili da trattare e in parte rispondono meno alle cure, che non sono cambiate».

Dunque il virus è più letale?

«No, non dico questo. Anzi, se prima su 100 contagiati 10 venivano in rianimazione, adesso sono scesi a 5. Ma i pazienti gravi sono più gravi che nella prima fase. Non sappiamo questo da cosa dipenda, se da terapie fatte in precedenza o se da un comportamento diverso del virus. Le indagini epidemiologiche daranno risposte in merito».

Può dipendere dalla variante inglese che sta circolando anche nelle Marche, dopo i primi casi registrati in una famiglia di Loreto?

«In realtà, al momento conosciamo poco di questa variante. Noi stessi non sappiamo se abbiamo trattato o stiamo trattando persone alle prese con la mutazione inglese».

I ricoveri sono tornati a salire a Torrette e negli ospedali della regione. C'è un motivo?

«Stiamo vedendo gli effetti della zona gialla di inizio dicembre. Scontiamo quello che è successo prima del lockdown di Natale: è la conferma del fatto che, come allenti le misure restrittive, i contagi e i ricoveri tornano ad aumentare. Tra una decina di giorni vedremo se le persone sono state responsabili o meno durante le festività».

Preoccupa la riapertura delle scuole prevista dal 7 gennaio?

«In realtà su questo aspetto i dati sono abbastanza confortanti. I contagi scolastici sono una minima parte rispetto al resto. Personalmente non sono contrario al ritorno in classe, ancorché parziale, magari con orari differenziati. Non è per colpa della scuola che si è diffuso il virus, anzi. E non è pensabile costringere i ragazzi a fare solo didattica a distanza».

s. r.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA