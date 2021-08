Pazienti in fila a Civitanova I ricoverati in lieve calo

7Il bollettino giallo domenicale della Regione Marche documenta di 147 nuovi casi positivi nel nostro territorio che corrispondono a una incidenza cumulativa su 100.000 abitanti dell'85,78 (dato praticamente identico a quello di ieri). Lo screening che è stato svolto nel dettaglio presenta un totale di 2821 tamponi di cui 1548 nel percorso diagnostico e 1273 nel percorso guariti. Dei 147 positivi 45 sono stati causati da un contatto stretto con un contagiato, 41 in contatti domestico mentre 33 sono in attesa di approfondimento epidemiologico. I sintomatici sono 24. Per quanto riguarda la situazione in termini di ricoverati, la scheda degli ospedali presenta una variazione in lieve diminuzione rispetto al bollettino di ieri (82 ricoveri rispetto agli 85 di sabato): di questi 16 si trovano in terapia intensiva (numero invariato rispetto a ieri), 13 in terapia semi intensiva (-2 rispetto a ieri) mentre 53 sono i ricoveri nei reparti di malattia intensiva (-1 rispetto per ieri). Per quanto riguarda i pazienti in attesa al pronto soccorso situazione da monitorare a Civitanova dove ce ne sono sette in fila su un totale di 15 in tutta la regione. Quest'ultimo dato torna a sottolineare il caso-Civitanova (nella foto l'ingresso dell'ospedale), il secondo Comune della provincia di Macerata dove è stato registrato il maggior numero di contagi in queste ultime settimane. Complessivamente nelle Marche sono 320.000 casi e i contatti in isolamento domiciliare dall'inizio dell'epidemia a oggi.la situazione attuale vede 2726 casi asintomatici 1724 sintomatici per un totale di 4450 persone interessate dal coronavirus. Di questi 79 sono sanitari.

