patto per i giovani

«Una giornata iniziata con una messa ha ricordato Massimo Cirri, conduttore di Caterpillar e conclusa con un concerto». Partita con tanto dolore e conclusa con l'energia di chi vuole impegnarsi per il futuro. Sul palco anche la piccola Gemma, che nella tragedia ha perso la madre Eleonora. «Un dolore che diventa speranza come ha ricordato Luigina Bucci, presidente del Cogeu, leggendo una lettera dei ragazzi - un faro che ci indichi dove andare».

Ad esibirsi è stato anche Corrado Mancini, il 17enne cantautore di Barbara che ha cantato per la sua amica Asia il brano Tu vola con me dedicato alla 14enne di Marotta.

Riprendiamoci la musica il nome del concerto che racchiude, come tutta la giornata di ieri, il senso di un impegno che sboccia dal dramma. Il sacrificio di Emma, Asia, Daniele, Benedetta, Mattia ed Eleonora sarà servito a cambiare le regole del divertimento, sancite da quel patto chiamato Codice etico dove tutti si impegnano ad effettuare maggiore controlli e un'adeguata formazione per il personale addetto alla sicurezza perché sappia come intervenire in caso di emergenza. Ieri molti comuni limitrofi hanno spento le luminarie, in parte anche a Senigallia. A Corinaldo qualcuno ha scavalcato le transenne per deporre un mazzo di fiori davanti alla Lanterna Azzurra.

