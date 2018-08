Passetto, sale il conto per i lavori dei laghetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI IMPREVISTIANCONA Un mese di lavoro in più e una maggiore spesa per 33mila euro. Insidie dell'appalto per la riqualificazione dell'area laghetti del Passetto. Con la necessità di una variante in corso d'opera approvata nei giorni scorsi dagli uffici comunali con il cronoprogramma e l'investimento rivisto e corretto. L'aggiornamentoLa consegna dei lavori slitta così al 17 novembre (all'inizio il termine era stato fissato al 18 ottobre) mentre l'investimento sale a 451mila euro. Le cause? «Nel corso dei lavori, a seguito della rimozione e...