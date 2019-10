Passeggiata da mare a mare Un tour tra vandali e degrado

IL REPORTAGE

ANCONA Una dietro l'altra, le quattro palme infestate dal punteruolo rosso sono venute giù, abbattute per conto del Comune da una ditta specializzata. Diversi curiosi hanno assistito a malincuore a un'esecuzione spietata ma indispensabile: c'era il rischio che il parassita si diffondesse ancora. Le altre palme sono state sottoposte a un trattamento specifico, nella speranza che resistano all'attacco del micidiale insetto asiatico. «Non potevamo fare altrimenti, confidiamo di aver fermato con questa operazione il dilagare dell'infestazione», ha commentato l'assessore Stefano Foresi.

Ora piazza Cavour ha un aspetto diverso, più triste. Magari con la ruota panoramica, tra un mese, sarà tutto diverso. Ma intanto il cuore del capoluogo deve fare i conti con un grigiore generale e la colpa non è solo del punteruolo, anzi. Contro la natura, bisogna alzare le mani. Semmai è giusto prendersela con la mancanza di decoro e chi la favorisce: vandali, writer scatenati, ma pure quanti non fanno abbastanza per tutelare l'immagine della città e della decantata passeggiata da mare a mare che, purtroppo, incespica sul più bello, in una piazza Cavour già deteriorata a tre anni dal maxi restyling e in un corso Garibaldi che meriterebbe ben altro trattamento. Il primo elemento a cui metter mano sono i portici che da un ventennio aspettano una cura. Ma non c'è storia. Quando s'intrecciano interessi pubblici e privati, lo stallo è garantito. Ed eccole lì, le colonne scrostate divorate dall'incedere del tempo e dalla mano dei writer, ricoperte da scritte obbrobriose e dagli escrementi di piccioni. Da un lato non è bastata la minaccia delle telecamere, dall'altro la buona volontà del Comune, il cui progetto di installare reti anti-piccioni ha trovato la resistenza degli inquilini degli stabili: temevano che la vista su piazza Cavour venisse offuscata.

Si salva la Galleria Dorica

Fanno molto più male, come pugni nell'occhio, gli sgorbi che tempestano corso Garibaldi: non c'è parete che si salvi dalla mano dei vandali, i negozianti sono disperati e per fortuna che almeno il porticato della Galleria Dorica è stato ripulito dopo anni di assoluto degrado. Qualcosa, però, va fatto urgentemente per le isole tecnologiche inaugurate nel dicembre 2016 e già ridotte malissimo. Colpa dei cani che le usano come toilette? Semmai bisogna prendersela con i loro padroni.

Ma i veri responsabili sono i ragazzini che hanno imbrattato perfino le lastre su cui, originariamente, dovevano essere proiettati cortometraggi e filmati informativi, ma che nel corso del tempo hanno perso la loro funzione, rischiando di alimentare la polemica sollevata da chi, sin dall'inizio, non ha mai riposto fiducia in questi arredi costosi e giudicati poco idonei al contesto ottocentesco del corso.

Paletti scaraventati a terra

E poi fioriere usate come maxi posaceneri, paletti metallici divelti e scaraventati a terra. La via dello shopping è un percorso a ostacoli anche per la presenza di clochard: uno è rimasto due giorni a dormire, la settimana scorsa, davanti alla saracinesca di una gioielleria, con un cartone di vino accanto. Senza documenti, non parlava né reagiva: per due volte la polizia l'ha preso e portato all'ospedale. Ma il punto è un altro. L'impressione è che la decantata camminata da mare a mare sia rimasta sospesa a metà: che fine ha fatto, ad esempio, il progetto di restyling di piazza della Repubblica, che doveva essere pedonalizzata? E la lampada urbana, la torcia verso il cielo che doveva indicare all'hinterland il cuore del capoluogo accanto agli scavi di corso Mazzini? I giochi d'acqua e di luci promessi ai commercianti? E la riqualificazione di via Castelfidardo? Tante belle idee cadute nel vuoto.

Stefano Rispoli

