Partenza boom per i saldi caccia all'affare e tanti sfizi

ANCONA Da Gavetti hanno perfino dovuto mettere una persona all'entrata per regolare il flusso continuo di gente che entrava in negozio. E lungo la Spina dei corsi il movimento è stato più che discreto. E non erano visite fine a se stesse, visto che parecchie persone portavano uno o più pacchetti in mano.

Le scelte

«Siamo venuti in centro intorno alle 9.30 appositamente per approfittare dei saldi fa sapere Antonello Moscoloni - Mio figlio già sapeva cosa voleva comprare. Però le scarpe non erano in saldo, mentre il giaccone è stato davvero un buon affare. Abbiamo risparmiato il 40%. Io e mia moglie, invece, non avevamo pianificato niente. Tuttavia abbiamo trovato alcune cose che ci piacevano e la abbiamo prese». Se la gente entra nei negozi, non è quindi solo per dare un'occhiata, come confermano da Liu Jo: «C'era una grande aspettativa verso i saldi. La gente è partita subito per fare acquisti». Il discorso in realtà vale soprattutto per le grandi catene, che favoriscono l'acquisto di impulso, avendo già prezzi piuttosto bassi che con gli sconti permettono a chiunque di soddisfare qualche voglia. «Non avevamo un'idea precisa di cosa comprare fa sapere Luca Sgalla -. Co la mia ragazza siamo venuti a vedere cosa c'era. Eravamo partiti con l'idea di prendere il necessario, ma ci siamo tolti più di uno sfizio».

Le boutique

Ciò non significa che le boutique non abbiano fatto affari. «Faccio fatica a fare paragoni con l'anno scorso, perché di questi tempi stavamo facendo la liquidazione totale in previsione del trasferimento del negozio sottolinea Giacomo Ragnetti dell'omonima boutique - però fin'ora abbiamo lavorato bene vendendo un po' di tutto, dalle giacche, alla maglieria, al pantalone. Non c'è stato l'assalto come poteva succedere fino a dieci anni fa, ma non ci si può lamentare». Anche perché comunque per i capi importanti la gente preferisce riflettere un attimo prima di comprare. «I primi giorni sono ad appannaggio delle grandi catene sostiene Laura Cesaroni di Gotan -. Nei negozi la gente in genere acquista in un secondo momento, dopo aver comparato i prezzi e fatto le proprie valutazioni. Però sicuramente arriverà. Ormai per fare la spesa importante tutti aspettano i saldi». A confermarlo sono Andrea e Anna, una giovane coppia a passeggio per corso Garibaldi: «Non ci facciamo catturare dai prezzi bassi. Semplicemente, abbiamo aspettato i saldi per comprare quello che ci serviva a prezzi più convenienti».

Gli articoli

Scarpe e calzetti per lui, trucchi per lei. Già, perché ormai in saldo non ci sono soltanto accessori e capi di abbigliamento, ma anche occhiali, cosmetici e persino gioielli, tanto che il punto vendita di Pandora è stato letteralmente preso d'assalto. Ma non tutti hanno approfittato degli sconti. «Noi abbiamo comprato tutta merce non in saldo rivelano Carmela Balsano e Rocchina Lauria - Avevamo bisogno di alcune cose e le abbiamo prese. Che fosse il primo giorno di saldi è stato un caso. Era il giorno in cui eravamo entrambe libere dal lavoro». Una discreta animazione anche al Piano. «I saldi sono partiti bene afferma Martina Leone di Stress -. La mattina c'è stato un bel movimento e quasi tutti quelli che sono entrati in negozio hanno comprato. Anche più di un capo». Soddisfatto pure Giampiero Marochi di Taxi: «Visto il Natale sottotono abbiamo subito cominciato con gli sconti al 50% e i cittadini del Piano hanno risposto. Il valore medio degli scontrini si è alzato notevolmente». La conferma arriva da una cliente affezionata. «Quando ci sono i saldi vengo sempre qui perché trovo convenienza e cortesia confida Laura Bussoletti Arrivo sapendo già cosa voglio, ma poi esco sempre anche con qualcos'altro».

Nuovi clienti

E c'è pure dove, come alla pelletteria G & B di Fabrizio Brunozzi, la gente viene dal centro, perché lì non trova lo stesso assortimento. Anche da Sindy Shoes sono partiti subito con sconti importanti, perché è ciò che richiede il mercato. «Più che cercare la scarpa che piace si guarda quella che ha lo sconto maggiore» riferisce Cinzia Vesentini. Alberto Zannini di Tessuti Biancheria Abbigliamento, afferma invece di fare sconti e non saldi: «I saldi si fanno su blocchi di prodotti, noi facciamo sconti su quasi tutta la merce». Ma anche da Novistil New il periodo dei saldi non è così atteso. «Le nostre clienti non aspettano i saldi sostiene Alessandra Taviani -. Se il capo piace lo comprano subito. I saldi servono più a captare qualche nuova cliente che entra attirata dallo sconto».

Michele Rocchetti

