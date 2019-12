Park, bus e maxi rotatoria l'ex Verrocchio ora riparte

LE INFRASTRUTTURE

ANCONA L'ex Verrocchio festeggia le nozze d'argento da incompiuta con il via libera ai lavori da 4,2 milioni per realizzare entro aprile 2022 il polo intermodale sulla Flaminia. Il Comune ha infatti pubblicato l'appalto per il restyling finanziato con il Bando periferie. I lavori di recupero, secondo un progetto riveduto e corretto rispetto a quello iniziale firmato da un pool guidato dall'archistar svedese Ralph Erskine, dovrebbero iniziare nei primi mesi del nuovo anno e concludersi entro l'aprile del 2022, come previsto dal cronoprogramma della nuova convenzione tra Comune e Presidenza del Consiglio dei ministri dopo lo stop di circa un anno per la sospensione dei fondi, poi revocata.

L'investimento

La vecchia fornace è dunque destinata a rinascere come autostazione con parcheggio. Dopo più di dieci anni dalla chiusura del cantiere, il progetto Erskine rivisto e aggiornato può essere portato a termine grazie al Bando periferie. L'investimento complessivo per dare nuovi funzioni all'immobile è di 4.256.732,27 uro di cui 2,9 milioni di fondi europei e 1,3 milioni di fondi regionali già destinati all'opera.

L'avvio

Il vecchio progetto approvato nel 1995 fa con la consulenza dell'archistar svedese Ralph Erskine è stato modificato nell'impostazione di fondo: anziché una struttura multipiano è prevista una piattaforma sospesa su pilastri in acciaio alti nove metri, capace di coprire un'area di 1.700 mq dove saranno realizzate le banchine per i bus. Nascerà a pochi passi dalla stazione una struttura intermodale con una palazzina passeggeri di oltre 800 mq, con biglietteria e bar ristoro, un parcheggio scambiatore da 260 posti auto, un terzo dei quali ricavati su una piattaforma sospesa su pilastri alti più di otto metri che farà anche da tettoia per il piazzale dei bus. Sarà creata così un'area coperta da 2.260 mq (con sei banchine per i bus più altri 4 stalli per la sosta tecnica) dove i passeggeri potranno scendere dai bus delle linee pubbliche extraurbane in arrivo da nord e attendere quelli del trasporto locale. I 260 parcheggi saranno ricavati sia su questa piastra (177), sia nel terrapieno. La soluzione consentirà di realizzare, in un secondo momento, il collegamento-ponte con la stazione. Per l'accesso dei bus al terminal e delle auto al parcheggio è prevista una maxi rotatoria sulla Flaminia, all'altezza del piazzale Tre mori (davanti a Punto Gomme). La nuova rotonda avrà infatti un diametro di 30 metri e prevede corsie di immissione e la modifica degli accessi all'area dell'autostazione, garantendo ingresso e uscita dei bus con corsie di accelerazione. L'area del parcheggio a monte verrà collegata con la Flaminia tramite la realizzazione di una rampa a due corsie per la percorrenza in entrambi i sensi di marcia. Il parcheggio sarà inoltre raggiungibile da via Berti.

Il nuovo

Il nuovo Verrocchio avrà la funzione di moderno punto intermodale gomma-auto-ferro portale all'ingresso nord di Ancona. Nel progetto firmato dagli architetti dello studio Sardellini Marasca era previsto anche un collegamento pedonale con la vicina stazione ferroviaria. Rimasto epr opra sulla carta. «Le risorse finanziarie messe a disposizione non consentivano di farlo - aveva spiegato recentemente l'assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini - In maniera oculata, abbiamo fatto in modo che nel progetto esecutivo ci sia la predisposizione per realizzare il ponte in un secondo momento, quando avremo disponibilità finanziarie per farlo. Infatti, la struttura è stata calcolata per poter aggiungere un intervento di questo tipo».

La battaglia legale

Il primo sì al progetto per destinare l'ex fornace a Centro intermodale di scambio per il trasporto pubblico è del 31 luglio 1995. Ma «poco dopo l'affidamento dei lavori per il primo stralcio, comprendente in particolare, oltre alla realizzazione di imponenti opere di sostegno della rupe, la struttura della palazzina viaggiatori con il completamento del piano terra e la predisposizione del piazzale di movimentazione dei mezzi - si ripercorre nella relazione progettuale - sono intervenute delle difficoltà nella gestione dell'appalto, in conseguenza dell'arbitrato richiesto dalla impresa appaltatrice, che hanno portato al fermo del cantiere e ad un esborso economico significativo da parte del Comune». Lavori fermi dal 2006 mentre non si è fermato il braccio di ferro giudiziario. Recentemente il Comune ha infatti presentare un nuovo ricorso alla Cassazione per riavere i 4,5 milioni che ancora ballano nella vertenza aperta da 11 anni con l'impresa incaricata di realizzare il terminal dei bus con parcheggio scambiatore all'ex fornace del Verrocchio.

Massimiliano Petrilli

