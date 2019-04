Parcheggio con roof garden Una terrazza e 126 posti auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RESTYLINGANCONA Un parcheggio multipiano con sei livelli sfalsati, per un totale di 126 posti auto, ma anche un locale da 100 mq per ospitare un bar o un pub e una terrazza da utilizzare come roof garden per eventi all'aperto. E nelle facciate esterne mattoni alternati in pieno-vuoto per garantire un'aerazione naturale dell'edificio, mentre da una visione obliqua le pareti sembrano piene, in una continuità di materiali e colori con i palazzi storici del centro di Ancona. Ecco la soluzione progettuale che ha vinto il concorso di idee...