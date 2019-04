Parcheggio Birarelli nel 2020 «E intanto fioccano le multe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOSTA ANCONA Dovranno aspettare almeno ancora un anno i residenti del quartiere storico Guasco-San Pietro per poter lasciare l'auto nel parcheggio di via Birarelli, riservato ai dipendenti del Ministero dei Beni Culturali. I tempi sono ancora lunghi, nonostante sia sta già firmata la convenzione tra la giunta Mancinelli e la Soprintendenza per la concessione ventennale dell'area al Comune che dovrà realizzare un parcheggio a raso. «Spero che nel 2020 i residenti potranno utilizzarlo dice l'assessore al Traffico Stefano Foresi - c'è...