Parcaroli: «Da Macerata chiedo un sostegno forte Non ristori una tantum ma soluzioni concrete»

S andro Parcaroli, sindaco di Macerata eletto con la Lega, nelle prossime ore Mario Draghi inizierà le consultazioni con le forze politiche. Cosa si aspetta da Roma?

«Bisogna formare urgentemente un governo che affronti con incisività questo drammatico periodo che l'Italia sta vivendo».

Politicamente parlando ritiene che la nuova formazione debba avere una guida di centrodestra?

«Sarebbe facile per me rispondere affermativamente, ma voglio andare oltre. Io credo che serva un governo serio e pronto a lavorare nell'immediato. Altrimenti anche le Marche dovranno fare i conti con un'altra pandemia: la crisi economica».

Come è la situazione a Macerata?

«Ricevo continuamente telefonate da parte di concittadini che chiedono un lavoro. Non servono ristori una tantum, è fondamentale ripartire il prima possibile. Pasqua è vicina, la stagione turistica deve essere programmata per sostenere un settore fondamentale per la regione».

La strada giusta da percorrere?

«Qui non si tratta di trovare una soluzione politica ma di voler bene all'Italia. Un politico serio deve mettersi in gioco per creare una squadra per l'Italia e per assicurare un futuro ai nostri figli. Gli imprenditori invece hanno bisogno di avere allo spalle uno Stato forte ma anche banche pronte a dar loro fiducia e a sostenerli».

Cosa pensa di Mario Draghi?

«È una persona stimata, conosce i meccanismi dell'Europa, può aiutare il Paese a ottenere i fondi europei che ci spettano».

