Paolo Niccoletti, sindaco di Loreto: alla stazione ferroviaria della sua città serve un progetto che la renda adeguata alla velocizzazione della linea ma per il quale non sono state ancora previste risorse: quanto impatta su Loreto una situazione come questa?

«Come santuario siamo penalizzati dal fatto che, a differenza degli altri grandi santuari europei, non abbiamo un collegamento con l'Alta velocità. Cosa ben diversa per Lourdes, che è nostro diretto concorrente e può contare sia sui treni che sull'aeroporto di Tarbes, o per Fatima, che ha un collegamento diretto con Lisbona. Il santuario di Czestokowa, in Polonia, ha addirittura la fortuna di trovarsi all'interno di una città di 500 mila abitanti. Noi, invece, siamo costretti a fare la guerra con armi assolutamente impari ed inadeguate. Come possiamo competere?»

E il turismo religioso, su cui le Marche puntano molto, ne risente. Agganciare almeno la velocizzazione della linea Adriatica potrebbe rappresentare una chiave di volta in questo senso?

«La velocizzare della linea Adriatica servirebbe a modernizzare i collegamenti nel nostro Paese, evitando la strozzatura del traffico veicolare nell'autostrada e nella Statale a cui siamo ormai abituati».

Ma lei èpro o contro la metropolitana di superficie che voleva Giancarli.

«Soprattutto, però, la velocizzazione deve essere accompagnata dal vecchio progetto della metropolitana di superficie. Tutta la dorsale Adriatica dovrebbe essere collegata con questi treni, che favorirebbero lo spostamento, in particolare, dei pendolari, ma gioverebbero in generale a chi viaggia su ferro. È inutile che l'Alta velocità si fermi ad Ancona ed a San Benedetto, se poi non ci sono i collegamenti necessari con i centri intermedi».

Rivedere l'assetto ferroviario nella sua interezza, dunque. Quanto, la sua arretratezza, ha finora penalizzato città come Loreto?

«Sicuramente, il progressivo ridursi delle fermate ci ha penalizzato. È vero anche che, solo con l'introduzione dell'Alta velocità, si è vista una ripresa del traffico passeggeri. È stato solo grazie alle Frecce se è aumentato il numero di persone che hanno scelto di muoversi con il treno. Altrimenti, il turismo che si muove su ferro è rimasto marginale per il resto. Solo alla modernizzazione può seguire una ripresa dei flussi, che porterebbero indubbi benefici anche alla nostra città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

